Vor Gastspiel bei Fortuna Köln : Beim Schlusslicht KFC Uerdingen herrscht große Zufriedenheit

Der Sortliche Leiter Patrick Schneider und Trainer Dmitry Voronov sind zufrieden. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Oliver Kaelke

Krefeld Der Sportliche Leiter Patrick Schneider und Trainer Dmitry Voronov hoffen, dass die Mannschaft an die zuletzt bei der 0:2-Niederlage gegen den Wuppertaler SV gezeigte Leistung am Samstag beim Aufstiegskandidat Fortuna Köln anknüpft.

Patrick Schneider weiß nur allzu gut, dass das, was er sagt, komisch klingt. Schließlich ist der Sportwissenschaftler sich seiner Worte und der Situation des Vereins bewusst. „Es mag sein, dass es wie das Pfeifen im Walde klingt“, baut er dann auch vor. „Wir stehen unten, haben verloren und sagen dann, dass wir gut gespielt haben. Aber es war wirklich mutig, engagiert, wir hatten gute Aktionen nach vorne. So einen Auftritt über 90 Minuten mit Einsatz, Engagement, Wille und Mut, den wünsche ich mir auch bei Fortuna Köln. Wenn wir das taktisch gut umsetzen, sind wir in der Lage, jeden Gegner vor Probleme zu stellen. Gegen Wuppertal, das war ein Achtungserfolg, der aber keine Punkte gebracht hat.“

Trainer Dmitry Voronov stimmt in das Hohe Lied ein. „Wir haben das Spiel gegen Wuppertal als sehr gut bewertet“, schildert er seine Sicht. „In der ersten Halbzeit waren wir klar besser und mussten führen. In der zweiten Halbzeit haben wir in der 80. Minute das 0:1 klassiert. Die Mannschaft hat alle Vorgaben sehr gut umgesetzt und jetzt muss sie mit diesem Engagement in das nächste Spiel gehen.“

Wohlgemerkt, die Mannschaft, die hier geradezu mit Lob überschüttet wird, ist der KFC Uerdingen. Diese Mannschaft hat ein einziges von den bisher 13 Spielen in der Fußball-Regionalliga gewonnen. Sie ist Tabellenletzter. Sie hat allerdings in dieser Saison schon Geschichte geschrieben, als sie mit 0:11 gegen Rot-Weiss Essen verlor und die höchste Niederlage kassierte, die es in dieser Liga gab. Es ist die Mannschaft, die 39 Gegentore kassiert hat, exakt drei im Schnitt, so viele wie keine andere; und es ist das Team, das neun Tore erzielt hat, nur der Vorletzte VfB Homberg hat noch seltener getroffen.

Natürlich ist es gut und richtig, positive Aspekte hervorzuheben und das sicherlich nicht allzu große Selbstvertrauen der Spieler zu stärken. Allerdings sind die geforderten Tugenden Einsatz, Engagement, Wille und Mut absolute Basics – ohne die geht es weder in der Bundesliga, aber ohne die geht es nicht einmal in der Kreisliga. Sie zeichnen den Charakter einer Mannschaft aus, sind aber kein spielerisches Qualitätsmerkmal.