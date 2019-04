Für den verletzten Matuschyk : Pflücke drängt in die Startelf

Patrick Pflücke, der hier ein Tänzchen mit den Hallensern Tobias Schilk (links) und Braydon Manu wagt, darf auf seinen Einsatz gegen Osnabrück hoffen. Foto: Stefan Brauer

Krefeld Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler des KFC Uerdingen, der für den verletzten Adam Matuschyk kam, hat seine Chance genutzt und will am Sonntag (14 Uhr) gegen Spitzenreiter Osnabrück zum dritten Mal in der Anfangsformation stehen.

Im Fußball geht es manchmal ziemlich schnell. Nach dem erneuten Trainerwechsel und zwölf sieglosen Spielen sahen Schwarzmaler schon wieder das Ende der Blau-Roten gekommen. Präsident Mikhail Ponomarev werde die Brocken hinschmeißen, in die Grotenburg brauche nicht mehr investiert zu werden. Nach zwei Siegen sind die Skeptiker verstummt, die Kritiker auf dem Rückzug. Doch Trainer Frank Heinemann wagt sich aus der Deckung. Die Frage nach der Planung der kommenden Saison beantwortet der Fußballlehrer, dessen Vertrag bis 2020 läuft, forsch mit einer Gegenfrage: „Ja, glauben Sie, wir schlafen beim KFC?“

Frustration und hektische Spekulationen sind gewichen, der Realitätssinn kehrt zurück. Das sind wohltuende, immer selten werdendere Tage, an denen die Freude nicht sogleich wieder in Euphorie umschlägt. Entsprechend nüchtern geht Heinemann die bevorstehende Aufgabe gegen den souveränen Tabellenführer VfL Osnabrück an, ohne die Vorfreude zu verbergen. „Wir freuen uns, dass wir uns mit der besten Mannschaft der Liga messen dürfen, und das in einem besser besuchten Stadion“, sagt er. „Die Voraussetzungen sind optimal. Wir haben lange auf einen Sieg in der Liga gewartet, jetzt wollen wir nachlegen. Dass das nicht einfach wird, wissen wir. Aber wir wollen gewinnen, auch wenn es schwer wird.“ Die Verletztenmisere führt er aber nicht als Argument an, obwohl die Langzeitverletzten sicherlich das Gerüst eines guten Drittligateams bilden könnten. Zu René Vollath (Innenbandriss), Dennis Daube (Patellasehne), Ali Ibrahimaj (Sehnenabrisss im Oberschenkel), Robin Udegbe (Schulteroperation) und Khalil Mohammad (Jochbeinbruch) haben sich in Lotte Adam Matuschyk und Adriano Grimaldi (beide Riss des Syndesmosebandes) hinzu gesellt. „Das sind zwei Spieler mit viel Erfahrung“, sagt Heinemann.

Info Fans freuen sich auf das Traumfinale Dass der KFC zum Saisonabschluss am 25. Mai das Endspiel im Niederrheinpokal bestreitet, stand fest. Als Gegner wurde der Wuppertaler SV (3:1 gegen 1. FC Monheim) ermittelt. Fehlt nur noch der Austragungsort.