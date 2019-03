Meinung : Jetzt stehen die Spieler im Fokus

Krefeld Der KFC Uerdingen hat in den vergangenen Tagen gleich in doppelter Hinsicht in den Schlagzeilen gestanden: aufgrund der Wasserschlacht, des zerstörten Rasens und dem daraus resultierenden Ausfall der Partie des MSV Duisburg gegen den 1. FC Köln sowie des erneuten Trainerwechsels, somit mal unverschuldet, mal als Produzent.

Die Begegnung in Duisburg hätte nicht stattfinden dürfen. Der Schiedsrichter und die Stadt Duisburg hatten es in der Hand: Der Referee durfte nicht anpfeifen, die Stadt hätte den Platz sperren müssen. In Düsseldorf wird so etwas in der kommenden Saison sicherlich verhindert werden: von der wachsamen Stadt, von umsichtigen Schiedsrichtern, mit Hilfe des zu verschließenden Daches und guten Greenkeepern.