Besonderes ud Skurriles Worauf Trainer Marcus John kaum einen Einfluss hat

Ob mit oder ohne Training: vom KFC wird in der Stadt ein Sieg verlangt. Der ist natürlich auch gegen den SV Straelen möglich, wenn die Uerdinger an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen. Die waren nämlich gut, was einige aber nicht zu sehen vermochten, da ihre Enttäuschung über das nackte Ergebnis dominant war. Immerhin waren die Spieler in der Lage, beides zu sehen. „Natürlich waren sie enttäuscht, aber sie hatten sich nichts vorzuwerfen; allenfalls, dass sie die Tore nicht gemacht haben. An der Chancenverwertung haben wir daher in dieser Woche gearbeitet“, sagt Trainer Marcus John.