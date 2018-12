Ausschreitungen in Duisburg: Anhänger von Hansa Rostock und Uerdingen prügeln sich

Duisburg Vor dem Spiel zwischen dem KFC Uerdingen und Hansa Rostock ist es zu schweren Ausschreitungen gekommen. Dabei schlugen sich Anhänger von Hansa Rostock mit KFC-Fans. Die Gruppen trafen aufeinander, weil die Busse aus Rostock falsch abgebogen waren,

Eineinhalb Stunden vor dem Anpfiff der Drittliga-Partie KFC Uerdingen gegen Hansa Rostock prügelten sich zahlreich Anhänger beider Vereine vor dem Stadion in Duisburg. Die Rostocker waren am Stadion mit ihren Bussen falsch abgebogen und so in den Bereich der Heimfans geraten, sagte ein Sprecher der Duisburger Polizei. Als die Rostocker die KFC- Anhänger sahen, seien sie aus den Bussen ausgestiegen und hätten eine Schlägerei begonnen.