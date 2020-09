KFC Uerdingen : Auch das Testspiel beim 1. FC Köln fällt aus

Krefeld Der KFC Uerdingen ist bei der Wahl seiner Testspiel-Gegner nicht gerade vom Glück verfolgt. Nach dem FC Utrecht sagte nun auch der 1. FC Köln die für Samstag geplante Begegnung ab.

Am Mittwoch wollte der KFC Uerdingen ein Testspiel beim niederländischen Ehrendivisionisten FC Utrecht bestreiten. Die Partie musste abgesagt werden, weil die Gastgeber zwei positiv auf Corona getestete Spieler in ihren Reihen haben. Am Samstag wollte der 1. FC Köln gegen die Niederländer spielen. Auch diese Begegnung wurde natürlich abgesagt. Was lag da näher, als ein Testspiel zwischen dem Bundesligisten und dem Drittligisten zu vereinbaren? Der 1. FC Köln und der KFC Uerdingen sollten am Samstag (15.30 Uhr) im Franz-Kremer-Stadion aufeinandertreffen. „Das ist für uns ein guter Test am Ende einer anstrengenden Woche“, sagt Trainer Stefan Krämer. Doch dann kam alles ganz anders.