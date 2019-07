Mit neuem Bus nach München : Lukimya führt den KFC aufs Feld

Krefeld Kapitän Jan Kirchhoff und Dominic Maroh sind nicht mit nach München gefahren, wo die Uerdinger am Freitag um 19 Uhr beim Aufsteiger FC Bayern II zu Gast sind.

Die Sonne knallt vom strahlend blauen Himmel, die Temperaturen sind noch etwas unter 40 Grad, die etablierten Spieler verkriechen sich in den klimatisierten Bus. Derweil schleppt Betreuer Andreas Bosheck Wasserkisten und Koffer mit Utensilien. Die jungen Spieler sollen dabei helfen. Aber nur Franck Evina, Boubacar Barry und Hakim Guenouche packen mit an. Das bringt Evina auf die Palme. Wenig später geigt er den anderen die Meinung. Der 19 Jahre alte Stürmer hat es beim FC Bayern München II gelernt, sich zu wehren – verbal und sportlich. Von diesem Durchsetzungsvermögen sollte er auch auf dem Platz profitieren.

Um 11.30 Uhr erfolgt die Abfahrt mit dem neuen Bus. Neu ist er natürlich nicht. „Ich bin der Kutscher“, sagt Mike Waelisch. Der Busfahrer des in Marl ansässigen Unternehmens GBB hat schon so manche Mannschaft gefahren. „Wir sind spezialisiert auf internationale Mannschaften: Lazio Rom, FC Porto und so weiter. Die hole ich dann am Flughafen vom Privatjet ab.“ So weit ist der KFC noch nicht. Er fuhr mit dem Bus nach München. Und das Automobil wird auch noch komplettiert: Sponsoren kommen noch drauf, Sky kommt noch rein.