Zukunft ungewiss : Lukimya ist die Uerdinger Konstante

Krefeld Der 34 Jahre alte Kongolese hat als einziger alle Spiele nach der Coronapause über 90 Minuten absolviert. Der stellvertretende Kapitän ist robust und leistungswillig. Trotzdem hat er noch keinen neuen Vertrag.

Das wäre aber nur mit Blick auf sein Alter eine Überraschung. Der Kongolese ist 34 Jahre alt und manch einer hat mit dem Kopf geschüttelt, als der KFC im Januar 2019 den robusten Abwehrspieler für eineinhalb Jahre unter Vertrag nahm. Er hatte zwar in 86 Bundesligaspielen für Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen bewiesen, zu welchen Leistungen er fähig ist, doch nach seinem dreijährigen Intermezzo in China war die Skepsis groß.

Lukimya hat Leistung sprechen lassen, was seine Bilanz widerspiegelt. Er hat von 37 möglichen 34 Spiele absolviert – alle über 90 Minuten. In den drei Begegnungen, die er versäumt hat, war er gesperrt. Somit lautete das einhellige Urteil aller Trainer: Lukimya bringt seine Leistung. Dem möchte auch Stefan Krämer nicht widersprechen, der einen weiteren, eindrucksvollen Hinweis gibt: „Luki ist der einzige Spieler, der nach der Coronapause alle elf Spiele im Drei-Tages-Rhythmus gespielt hat. Er ist topfit.“

Fit, körperlich robust, leistungsbereit – Lukimya ist im Kader des KFC einer der Spieler, die über die notwendige Mentalität verfügen, um in der Dritten Liga erfolgreich zu sein. Damit ist er einer der wenigen, mit dem bei auslaufendem Vertrag über eine mögliche Verlängerung gesprochen werden könnte. Als weitere Kandidaten kommen für eine Vertragsverlängerung nur René Vollath, Christian Dorda und Adam Matuschyk in Frage.

Doch ab Sonntag wird es nicht nur um mögliche Vertragsverlängerungen gehen, sondern vor allem muss mit mindestens genau so vielen Spielern über eine vorzeitige Vertragsauflösung gesprochen werden. Ab Sonntag, denn zunächst steht tags zuvor noch das letzte Saisonspiel an, in dem es für beide Mannschaften um einen guten Abschluss geht. Während die Uerdinger nach neun Spielen ohne Sieg davon ein gutes Stück entfernt sind, sind die Kölner ihm sehr nahe. Die Viktoria hat vier der zurückliegenden fünf Begegnungen gewonnen, zuletzt den Aufstiegskandidaten Würzburger Kickers mit 5:1 vom Platz gefegt. Trainer Krämer steht der Kader zur Verfügung, der am Mittwoch in Rostock mit 0:1 unterlag. Beim Abschlusstraining am Freitag Nachmittag nichts darauf hin, dass der Kader verändert wird, obwohl eine Nominierung von Kevin Großkreutz nach Ablauf der Sperre möglich gewesen wäre.