KFCUerdingen bei Alemannia Aachen : Als Maximilian Beister und Jesse Sierck Aachen ärgerten

Krefeld Der KFC Uerdingen fährt guter Dinge auf den Aachener Tivoli. Der Punktgewinn gegen Köln II und die Nachricht, dass der Punktabzug obsolet ist, hellen die Stimmung auf. Dennoch sind die Gäste krasser Außenseiter.

Jesse Sierck wird der Name Maximilian Beister womöglich etwas sagen. Ob es umgekehrt der Fall ist, darf zumindest als ungewiss gelten. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wissen beide jedoch nicht von dem, was sie verbindet: Sowohl Jesse Sierck als auch Miximilian Beister haben gegen Alemannia Aachen schon einmal ein Tor erzielt. Beister im bislang letzten Spiel des KFC Uerdingen auf dem Tivoli am 31. März 2018, als er den Ball in der 70. Minute aus 25 Metern zum 2:0 in den Winkel jagte und damit den Siegeszug zur Regionalliga-Meisterschaft befeuerte; Jesse Sierck ein Jahr zuvor im Trikot des FSV Frankfurt, als er in einem Testspiel das Tor des Tages erzielte. „Das war ein super Tor“, schwärmt der Innenverteidiger noch heute.