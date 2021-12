Sportliche Fehleinschätzung : Alle müssen beim KFC die Winterpause nutzen

Meinung Krefeld Bereits zur Winterpause ist die Saison für den KFC Uerdingen gelaufen. Der Abstieg aus der Fußball-Regionalliga ist nicht mehr zu verhindern. Umso wichtiger ist es, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und jetzt die Weichen für die Oberligasaison zu stellen.

Die Winterpause ist kurz. Am Montag und Dienstag trainiert des KFC Uerdingen noch mal, ehe es in die Weihnachtsferien geht, die für die Spieler am 2. Januar enden. Dann beginnt die Vorbereitung auf die restliche Saison. Vor allem im Fitnessbereich will Voigt mit der Mannschaft arbeiten, die dann ab dem 22. Januar zumindest körperlich den Gegnern Paroli bieten soll.

Für den KFC geht es dann darum, eine sportlich völlig fehl geplante Saison mit Anstand zu beenden. Denn bereits zur Winterpause stehen die Uerdinger quasi als Absteiger fest. Neun Punkte haben sie aus 21 Begegnungen geholt, was zeigt, dass sie mit dieser Mannschaft in der Regionalliga nichts verloren haben. Dass die Verantwortlichen glaubten, selbst wenn der Neun-Punkte-Abzug Realität werden sollte, sei der Klassenerhalt möglich, dokumentiert ihre Fehleinschätzung.

Und nun? Nicht nur die Mannschaft muss die Winterpause zur Vorbereitung nutzen, sondern auch der Vorstand und die sportliche Leitung. Nach Abschluss des Insolvenzverfahrens am 6. Januar ist der Vorstand wieder frei in seinen Entscheidungen. Oberste Maxime bleibt, seriös zu handeln und ordentlich zu wirtschaften. Doch das reicht nicht. Es müssen die Weichen für die kommende Saison in der Oberliga gestellt werden. So bitter es klingen mag: Mit dieser Mannschaft wäre in der Oberliga allenfalls ein Platz im Mittelfeld der Tabelle zu erzielen. Fünfte Liga – das wird auf Dauer nicht reichen, um Fans und Sponsoren bei der Stange zu halten.