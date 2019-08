Samstag in Münster : KFC hofft auf Grimaldi-Rückkehr an alter Wirkungsstätte

Adriano Grimaldi im Trikot des KFC Uerdingen. Foto: Stefan Brauer

Krefeld Wenn der Pechvogel des Jahres 2019 gesucht wird, könnte Adriano Grimaldi in die engere Auswahl kommen. Er war vom Verletzungspech verfolgt. Am Samstag steht er für den KFC Uerdingen auf dem Platz, wo er seine schönste Zeit erlebte – in Münster.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Thomas Schulze Von Thomas Schulze Autorendetails aufklappen Thomas Schulze (ths) ist Sportredakteur bei der Rheinischen Post zum Autorenprofil

Adriano Grimaldi ist eine imposante Erscheinung. Das liegt allerdings nicht nur an seiner Länge von 1,88 Meter. Wenn er im kurzärmeligen Trikot, kurzer Hose und Badelatschen vor einem sitzt, strotzt seine Muskulatur vor Kraft – vom Oberkörper bis zur Sohle. Dieser Körper ist einer seiner Trümpfe. Aber er hat ihn in den vergangenen Monaten schmählich im Stich gelassen.

Am 22. Dezember, am letzten Spieltag des Jahres 2018, erlitt er im Trikot des TSV 1860 München eine Sprunggelenksverletzung. Der KFC Uerdingen wollte ihn aber als Verstärkung unbedingt haben und holte ihn in der Winterpause trotz seiner Verletzung. Mitte März kehrt er auf den Platz zurück und feierte sein Debüt im blau-roten Trikot. Doch das Glück war nur von kurzer Dauer. Vier Wochen später erlitt er einen Syndesmosebandriss – das Saison-Aus.

info Der KFC Uerdingen ist sein elfter Verein Adriano Grimaldi ist 28 Jahre alt und in Göttingen geboren. Er spielte für SCW Göttingen, Hannover 96 und Sachsen Leipzig im Nachwuchs, dann für Mainz 05 II, Fortuna Düsseldorf, Sandhausen, Osnabrück, Heidenheim, Münster und 1860 München.

Und die neue Saison begann, wie die alte geendet hatte: mit einer Verletzung. Eine Zerrung zwang ihn zur Pause. In den 23 möglichen Meisterschaftsspielen stand er nur fünf Mal auf dem Platz. „Ich war in den vergangenen Monaten mehr in der Reha als in der Kabine“, sagt der Deutsch-Italiener. „Das war natürlich frustrierend, eine schwere Zeit. Aber es war nicht das erste Mal und wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal.“

Am vergangenen Samstag feierte Grimaldi sein Saisondebüt. 35 Minuten stand er gegen den FC Ingolstadt (0:3) bei seinem Comeback auf dem Platz. „Hinterher war ich kaputt“, gesteht er. „Aber ich habe regeneriert und komme jeden Tag einen Schritt weiter.“

Am Samstag (14 Uhr) wird er wieder zum Einsatz kommen, wenn der KFC beim SC Preußen Münster antritt. Für Grimaldi ist das ein besonderes Spiel. Zweieinhalb Jahre lang trug er das Trikot der Westfalen mit dem Adler auf der Brust, absolvierte 74 Drittligaspiele, schoss 30 Tore und bereitete 13 weitere vor. „Laut Statistik war es meine erfolgreichste Zeit“, sagt er. „Und es war auch die schönste – trotz Abstiegskampf, obwohl es Unruhe im Verein gab. Ich habe mich mit der Familie dort sehr wohl gefühlt.“ Entsprechend ist der Kontakt nie abgerissen. „Er ist unregelmäßig, aber immer noch herzlich.“

Grimaldi ist noch nicht top-fit, nach der langen Verletzungspause natürlich noch nicht bei einhundert Prozent. „Ich bin auf dem Weg zu meiner Form“, sagt er. „Ich freue mich, wieder auf dem Platz zu stehen und muss sehen, dass ich vor das Tor komme. Ich bin bereit, der Mannschaft weiter zu helfen.“