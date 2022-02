Nach Pleite in Aachen : Der KFC Uerdingen ist nicht mehr zu retten

Selim Gündüz (Alemannia Aachen) erzielt das Tor zum 1:0 gegen den KFC Uerdingen. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Analyse Krefeld Der KFC Uerdingen macht kleine Fortschritte, ist aber nicht gut genug, um bei der abstiegsbedrohten und keineswegs starken Aachener Alemannia zu punkten. Mit der 2:3-Niederlage ist der Abstieg aus der Regionalliga so gut wie perfekt.

Diesmal knallten keine Türen, diesmal ging es in der Kabine nicht hoch her, diesmal kein Geschrei wie nach der 0:5-Packung beim vorherigen Auswärtsspiel in Wiedenbrück. Nach der 2:3-Niederlage auf dem Tivoli herrschte eher Nachdenklichkeit. Warum war es nicht möglich, gegen diesen eher harmlosen Gegner zu punkten? Was hat gefehlt? War das der Abstieg? Wie geht es nun weiter?

Doch, es wäre selbst für das abgeschlagene Schlusslicht KFC Uerdingen durchaus möglich gewesen, gegen die schwache Alemannia zu punkten, vielleicht sogar dreifach. Denn eigentlich deutete alles auf ein torloses Remis zu Pause hin, ehe den Aachenern unter freundlicher Hilfe der Gäste ein Doppelschlag glückte. Zunächst verhinderte Erdinc Karakas die Flanke nicht, die Torhüter Justin Ospelt unterlief, so dass der von Pepijn Schlösser vernachlässigte Selim Gündüz den Ball über die Linie drücken konnte. Beim zweiten Gegentor kam der defensive Mittelfeldspieler Müller aus zehn Metern frei zum Schuss – die Vorentscheidung.

Es hätte einer konzentrierten Abwehrarbeit bedurft, um in Aachen zu bestehen. Denn zum sechsten Mal in dieser Saison gelang es den Uerdingern, zwei Tore in einem Spiel zu erzielen. Dass es aber nur einmal zum einem Sieg (2:0 gegen Lotte) und auch nur einmal zu einem Remis (2:2 gegen 1. FC Köln II) reichte, ist ein weiteres Indiz für die Defensivschwäche des KFC. „Wir schießen nicht allzu viele Tore, daher muss es auch mal reichen, wenn wir zwei machen“, sagte Trainer Alexander Voigt. Den ersten der beiden Treffer hatte Leon Augusto mit einem sehenswerten Distanzschuss erzielt, den zweiten Luca Jensen, der einen schmeichelhaften Elfmeter nach Foul am eingewechselten Tim Brdaric erzielte.

Lesen Sie auch 2:3-Niederlage bei Alemannia Aachen : KFC Uerdingen verliert das Kellerduell auf dem Tivoli

„Wir machen das wie immer“, sagte Voigt. „Wir nehmen das Positive aus dem Spiel mit und arbeiten weiter.“ Zu den positiven Aspekten gehörte, dass die Mannschaft nach dem 0:2-Rückstand nicht eingebrochen ist, sondern Charakter bewiesen und sich gegen die drohende Niederlage gestemmt hat. Das war in der Vergangenheit schließlich nicht immer der Fall.

Der KFC hat sich in den zurückliegenden Wochen verbessert, ist aber immer noch nicht stark genug, um selbst gegen andere Abstiegskandidaten zu bestehen. Folglich wird der bereits zu Saisonbeginn prognostizierte Abstieg eintreten. Der Rückstand beträgt auf den 15. Platz zehn Punkte, wobei die dort stehenden Aachener zwei Spiele weniger ausgetragen haben; auf den 14. Straelen sind es 16 Zähler. Zur Verdeutlichung: Der KFC hat in 24 Begegnungen zehn Punkte geholt. Der Abstieg ist nur noch theoretisch zu verhindern.