Abfindung vom KFC Uerdingen : Jetzt kann Kevin Großkreutz bei „Promis unter Palmen“ starten

Krefeld Fußball-Drittligist KFC Uerdingen hat sich mit Weltmeister Kevin Großkreutz über eine Vertragsauflösung zum 1. Oktober geeinigt. Der Verein zahlt dem Ex-Star noch rund 443.000 Euro. Damit stünde seinem Engagement bei der Sendereihe „Promis unter Palmen“ nichts mehr im Wege.

Millionenpublikum vor den Bildschirmen anstatt Geisterspiele in der 3. Liga – das könnte für Kevin Großkreutz Anfang nächsten Jahres Realität werden. Der Weltmeister von 2014 hat nämlich einem unwiderruflichen Vergleich vor dem Krefelder Arbeitsgericht zugestimmt. Demnach ist das zuvor bis zum 30. Juni 2021 gültige Arbeitsverhältnis seit dem 1. Oktober 2020 vorzeitig beendet. Im Gegenzug sagte der KFC Uerdingen zu, die ausstehenden, reduzierten Gehälter von Mai bis Juli in Höhe von monatlich 37.000 Euro und die für die Monate August und September in Höhe von 51.000 Euro sofort zu zahlen sowie eine Abfindung in Höhe von 229.500 Euro zum 31. Dezember – macht summa summarum 442.500 Euro.