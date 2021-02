3. Liga : Warum MSV-Trainer Dotchev gegen Uerdingen ein Punkt reicht

Krefeld Der MSV Duisburg befindet sich nach dem Trainerwechsel im Aufwind. Der neue Coach Pavel Dotchev wäre gegen den KFC Uerdingen aber auch schon mit einem Punkt zufrieden – hier verrät er warum.

Der MSV Duisburg geht mit gestärktem Selbstvertrauen in das Niederrheinderby gegen den KFC Uerdingen. Möglicherweise sorgt der neue Trainer Pavel Dotchev für die Wende. Der 55 Jahre alte Fußballlehrer wurde am 24. Januar vom Ligarivalen Viktoria Köln entlassen, am 1. Februar heuerte er bei den Zebras an und feierte einen gelungenen Einstand. Zunächst gab es am vergangenen Samstag den wichtigen 2:1-Sieg gegen die Spielvereinigung Unterhaching, einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Dabei sorgte Connor Krempicki für den Siegtreffer. In dieser Woche konnte der Coach seine neue Mannschaft im Testspiel beim 2:1 gegen Preußen Münster weiter unter die Lupe nehmen. „Das war sehr wichtig. Wir hatten ein Erfolgserlebnis“, sagt der Coach, der auch mit der Leistung von Krempicki zufrieden war.