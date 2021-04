KFC Uerdingen : Interimstrainer Stefan Reisinger interessieren nur drei Punkte

info

Stefan Reisinger ist 39 Jahre alt und in Landshut geboren. Er ist verheiratet und hat eine Tochter.

Spieler Der Stürmer spielte für Landshut, Fürth, Burghausen, 1860 München, Freiburg , Düsseldorf und Saarbrücken. In 96 Bundesligaspielen erzielte er 17 Tore, in 209 Zweitligaspielen traf er 54 mal in Schwarze.

Trainer In Unterhaching arbeitete er im Nachwuchsbereich, dann als Co-Trainer in Elversberg. Seit dem 1. Juli 2017 ist er beim KFC als Co- und Interimstrainer sowie Teammanger im Einsatz.