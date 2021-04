KFC wie ein Absteiger : Uerdingens Kapitän Lukimya kritisiert halbherzige Spielweise

Krefeld Gegen Verl zeigen die Uerdinger lediglich 20 Minuten eine drittligareife Leistung. Bei diesem Auftritt deutet nichts darauf hin, dass die Mannschaft bereit ist, um den Klassenerhalt zu kämpfen. Kritik gab es von den Fans am Stadionzaun – und auch innerhalb der Mannschaft.

Am Mikrofon bei MagentaSport zeigte Lukimya Verständnis für den Ärger der Fans und gestand: „Die Enttäuschung ist riesengroß. Wir haben eine überragende Trainingswoche gehabt und uns bestens auf das Spiel vorbereitet. In der ersten Halbzeit waren wir einfach nicht mutig genug. Wir wussten, dass das eine spielerisch starke Mannschaft ist. Und der kann man nur entgegenwirken, wenn man komplett nach vorne presst oder hinten stehen bleibt. Wir waren irgendwo dazwischen.“

Mit diesem Auftritt haben die Spieler ihre Drittligatauglichkeit ernsthaft in Frage gestellt. Hatte der entlassene Trainer Stefan Krämer stets auf Charakterstäre und Mentalität der Mannschaft verwiesen und sportliche Defizite so kaschiert, so mangelte es in Verl schlichtweg in allen Bereichen.