3. Liga : KFC Uerdingen verliert Auftaktspiel in Ingolstadt knapp

Ingolstadt Der KFC Uerdingen hat sich für eine couragierte Leistung nicht belohnt. Die Mannschaft verliert beim FC Ingolstadt vor 3.000 Zuschauern mit 1:2. Maximilian Beister und Caniggia Elva treffen für die Schanzer, der eingewechselte Muhammed Kirpit für die Gäste.

Dass sich die Uerdinger im Umbruch befinden, zeiget bereits der Blick auf die Aufstellung. Denn neben den drei aussortierten Spielern Kevin Großkreutz, Dominic Maroh und Manuel Konrad fehlten gleich sechs Stammspieler verletzungsbedingt: Kapitän Assani Lukimya, Jan Kirchhoff, Osayamen Osawe, Peter van Ooijen, Kolja Pusch und Rijad Kobiljar. So standen beim Anpfiff nur vier Spieler auf dem Platz, die in der vergangenen Saison schon dabei waren: Torhüter Lukas Königshofer, Christian Dorda als Kapitän, Ali Ibrahimaj und Adriano Grimaldi, wobei Letzterer nach eineinhalb Jahren Verletzungspause den Anschluss finden muss.

Eine Überraschung gab es, als die Uerdinger den Rasen im Audi Sportpark betraten – nicht etwa in ihrer schwarzen Auswärtsmontur oder in gelben Ausweichtrikots, sondern neu gestalteten weißen Hemden mit blau-rotem Streifen und SWK-Logo. Sie sahen sich in der Anfangsphase großem Druck und ungestümen Angriffen der Gastgeber ausgesetzt, überstanden die Minuten aber schadlos. Nach einer knappen Viertelstunde hatten die Uerdinger dann ihre erste Doppelchance der Saison: Den Schuss von Ali Ibrahimaj wehrte Torhüter Fabijan Buntic ab, der Nachschuss von Heinz Mörschel knallte gegen den Pfosten. Als die Gäste das Geschehen im Griff hatten, brachte sie eine Standardsituation aus dem Konzept. Nach einem Freistoß von Marcel Gaus war Torjäger Maximilian Beister in der 24. Minute zur Stelle und staubte zum 1:0 ab. In der Folge war die Partie ausgeglichen, ohne dass es weitere Chancen gab. Zwei Minuten vor der Pause konnte sich Torhüter Königshofer noch bei einem Distanzschuss von Dominik Franke auszeichnen.