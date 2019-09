2:1-Sieg in Meppen : Interimstrainer Reisinger führt KFC Uerdingen aus der Abstiegszone

Meppen Nach der Trennung von Trainer Heiko Vogel kommt der KFC Uerdingen unter Interimstrainer Stefan Reisinger zu einem 2:1 beim SV Meppen. Tom Boere bringt die Gäste früh in Führung. Assani Lukimya sorgt für das zweite Kopfballtor.

Manchmal schreibt der Fußball kuriose Geschichten. Stefan Reisinger hat so eine erlebt. Am 2. Februar diesen Jahres saß er als Interimstrainer für den gefeuerten Stefan Krämer im Auswärtsspiel beim SV Meppen auf der Bank. Am Sonntag hatte Reisinger nach der Trennung von Heiko Vogel erneut diese Funktion inne – beim SV Meppen. Und wieder war der Schiedsrichter Michael Bacher. Doch damit genug der Parallelen. Im Frühjahr verlor der KFC nach einer 2:0-Führung bis zur 84. Minute mit 2:3. Diesmal brachte die Mannschaft vor 6.216 Zuschauern eine 2:0-Führung ins Ziel. Der Anschlusstreffer durch Tankulic in der 90. Minute kam zu spät.