„Eine Ehre“ : Investor Roman Gevorkyan in Vorstand des KFC Uerdingen gewählt

Krefeld Der Präsident der Noah Group, der die Anteile der „KFC Entertainment GmbH“ erwarb, ist jetzt auch in führender Rolle beim Stammverein tätig. Der Verwaltungsratsvorsitzende Andreas Galland blickt zuversichtlich in die Zukunft.

Der Verwaltungsrat des KFC Uerdingen 05 e.V. hat Roman Gevorkyan in den Vorstand des Vereins gewählt. Gevorkyan, Präsident der Noah Group, komplettiert das Gremium, das zuletzt noch aus Mikhail Ponomarev als Präsident und Nikolas Weinhart als weiterem Vorstand bestand. Frank Strüver war nach Aufgabe der Position des Geschäftsführers in der KFC Uerdingen Fußball GmbH auch von der Position als Vorstands des e.V. zurückgetreten.

Mit dem Verkauf der Anteile an der Spielbetriebsgesellschaft von der „KFC Entertainment GmbH“ an die Noah Group und der damit verbundenen Chance, in der dritthöchsten deutschen Spielklasse zu verbleiben, konnte schließlich die Variante realisiert werden, für welche sich die Mitglieder des KFC Uerdingen 05 e.V. im Januar mit einer überwältigenden Mehrheit ausgesprochen hatten. Die Wahl Roman Gevorkyans in den Vorstand des „Stammvereins“ ist dabei aus Sicht des Verwaltungsrats ein logischer Schritt, dem weitere Veränderungen folgen werden. „Für einen geordneten Übergang ist das Miteinander von altem und neuem Gesellschafter im Vorstand nicht nur möglich, sondern aus unserer Sicht sogar ideal. Langfristig wird der Vorstand insgesamt ein neues Gesicht erhalten, die Gespräche darüber laufen“, sagt Galland.