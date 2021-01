1:1 beim 1. FC Magdeburg : KFC Uerdingen punktet in Unterzahl

Magdeburg Als der KFC Uerdingen auf den Siegtreffer drängte, wurde er durch den Platzverweis von Edvinas Girdvainis gestoppt. Zuvor hatte Sörem bertram den 1. FC Magdeburg in Führung gebracht, beim verdienten Ausgleich traf allerdings Tobias Müller ins eigene Netz.

Stefan Krämer war durfte zwar nur ein halbes Jahr für den 1. FC Magdeburg tätig sein, doch seit dieser kurzen Zeit zu Beginn der Saison 2019/20 hat er den Traditionsverein mit seinen enthusiastischen Anhängern in sein Herz geschlossen. Entsprechend schüttelte er schon vor dem Spiel zahlreiche Hände und drückte einige beim Wiedersehen an seine Brust. Als der Bus das Gelände an der MDCC-Arena verließ, war der Coach allerdings nicht mehr ganz so gut gelaunt. Im 249. Drittligaspiel als Trainer auf der Bank gab es für ihn nämlich nicht den erhofften 100. Sieg.