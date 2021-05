Finale in Mannheim : KFC Uerdingen verlässt sich nicht auf andere

Krefeld Die Uerdinger wollen den einen Punkt, der noch zum Klassenerhalt notwendig ist, am Samstag beim SV Waldhof Mannheim holen. Die siegreiche Elf von Magdeburg wird nur auf einer Position verändert.

Viele denken in diesen Tagen an den Mai 2018. Damals traf der KFC in der Relegation um den Aufstieg in die Dritte Liga auf den SV Waldhof Mannheim. In Duisburg behielten die Uerdinger die Oberhand durch ein Tor von Maximilian Beister, im Rückspiel führten sie in Mannheim nach Treffern von Connor Krempicki und Tanju Öztürk mit 2:1, ehe das Spiel wegen des fortwährenden Abbrennens von Feuerwerkskörpern im Mannheimer Block abgebrochen wurde. Die Kontrahenten trafen im Mai 2020 an gleicher Stelle erneut aufeinander und auch da setzten sich die Uerdinger mit 2:1 durch. Die Tore erzielten Osayamen Osawe und Jan Kirchhoff. Und im Lager der Blau-Roten hätte niemand etwas dagegen, wenn es nun zum dritten Mal in Folge einen 2:1-Sieg in Mannheim gäbe.