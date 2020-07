1:1 gegen Viktoria Köln : KFC Uerdingen beendet die Saison auf Platz 13

Düsseldorf Ein versöhnlicher Saisonabschluss blieb dem KFC Uerdingen verwehrt. Die Mannschaft kam gegen Viktoria Köln nicht über ein 1:1 hinaus und blieb damit auch im zehnten Spiel in Folge ohne Sieg. Der KFC beendet die Saison auf Rang 13.

Auf der Ersatzbank saßen zudem zunächst die Feldspieler Hakim Guenouche, Ali Ibrahimaj, Boubacar Barry und Dennis Daube, die am Mittwoch in Rostock bei der 0:1-Niederlage noch der Anfangsformation angehört hatten. Für sie standen diesmal Dominic Maroh, Adam Matuschyk, Osayamen Osawe und Christian Kinsombi beim Anpfiff auf dem Platz.

Die Uerdinger erwischten einen guten Start und gingen nach elf Minuten in Führung. Einen Freistoß von Christian Dorda verlängerte Kapitän Assani Lukimya mit dem Kopf ins Netz. Die Kölner kamen und hatten sofort zwei gute Chancen durch Sven Kreyer und Mike Wunderlich. Sogleich wurden Erinnerungen daran wach, dass eine 1:0-Führung nach der Corona-Pause gegen Magdeburg (1:1), 1860 München (1:3), Duisburg (1:1), Würzburg (1:2) und Chemnitz (1:1) nicht zum Sieg gereicht hatte. Danach stand der KFC allerdings gut, ließ nur noch einen Distanzschuss von Mike Wunderlich zu, der knapp neben den Pfosten ging, so dass es mit dem knappen Vorsprung in die Pause ging.

Nach dem Wechsel änderte sich an dem Bild wenig. Viktoria war überlegen, drängte auf den Ausgleich und hatte in der 56. Minute durch den eingewechselten Albert Bunjaku Erfolg. Wunderlich hatte nach einer Stunde die Führung auf dem Fuß, doch verzog er. Auf der anderen Seite musste Boubacar Barry den zweiten Treffer für den KFC erzielen, doch schoss er völlig freistehend am Tor vorbei. Beide Mannschaften hatten in der Schlussphase Möglichkeiten, den Siegtreffer zu erzielen, doch mangelte es an der notwendigen Konzentration im Abschluss, so dass es zur gerechten Punkteteilung kam.