2:0-Sieg bei Türkgücü München : KFC Uerdingen sammelt im Abstiegskampf wichtige Punkte

München Der KFC Uerdingen beendet seine schwarze Serie und meldet sich im Kampf um den Klassenerhalt zurück. Gustav Marcussen und Kolja Pusch sorgen mit ihren Toren für einen 2:0-Sieg bei Türkgücü München.

Trotzdem gab es in der Anfangsformation vier Veränderungen: für Torhüter Lukas Königshofer stand Hidde Jurjus zwischen den Pfosten, für den verletzten Albutat kam der wieder genesene Gino Fechner in die Elf, für Mike Feigenspan kam Fridolin Wagner und für Peter van Ooijen Kolja Pusch.

Der KFC war von Beginn an im Spiel und hätte zur Pause bei einem Chancenverhältnis von 4:1 führen müssen. Doch einmal mehr wurde deutlich, wie schwach die Uerdinger im Abschluss sind. Dass Fridolin Wagner den Kopfball über das Tor setzte, war ärgerlich, wie Muhammed Kiprit allein vor und an Torhüter René Vollath scheiterte fahrlässig. Das schadete seinem Selbstbewusstsein so sehr, dass er wenig später den Ball noch einmal quer legen wollte, anstatt selbst den Führungstreffer zu markieren. Und Kolja Pusch hätte die Gastgeber um ein Haar zu einem Eigentor gezwungen. Die Münchner kamen lediglich zu einem Kopfball, den Nico Gorzel über den Kasten setzte. So ging es torlos in die Pause – eigentlich zu wenig für den KFC.