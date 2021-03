Vor Heimspiel am Samstag : Corona-Fall beim KFC Uerdingen

Krefeld KFC-Innenverteidiger Gino Fechner wurde positiv auf Corona getestet und befindet sich in Quarantäne. Alle anderen Tests der Uerdinger waren negativ, sodass das Nachholspiel gegen den FSV Zwickau am Samstag stattfinden kann.

Gino Fechner sitzt zu Hause in Bochum – wieder einmal, so wie Ende Januar. Es gibt aber einen gravierenden Unterschied: damals musste das gesamte Team in Quarantäne, als Trainer Stefan Krämer und ein Spieler positiv auf Corona gestestet worden waren; diesmal hockt Fechner zu Hause, während die anderen spielen dürfen. Da alle anderen Corona-Tests negativ waren, findet das Nachholspiel des KFC Uerdingen gegen den FSV Zwickau am Samstag (14 Uhr) wie geplant statt.