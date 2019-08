2. Runde im Niederrheinpokal : Vorgezogenes Finale für KFC Uerdingen

Krefeld/Duisburg In der zweiten Runde des Niederrheinpokals kommt es zu einem echten Kracher. Titelverteidiger KFC Uerdingen tritt beim Rekordsieger Rot-Weiss Essen an.

Inka Grings hatte am Donnerstagabend in der Sportschule in Wedau ein echtes Glückshändchen. Bei der Auslosung zur 2. Runde des Niederrheinpokals zog die frühere Nationalspielerin und Trainerin des Oberligisten SV Straelen einen echten Kracher aus den Lostöpfen.