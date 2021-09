1:1 gegen Wegberg-Beeck : Das Tor von Joker Justin Neiß reicht dem KFC Uerdingen nicht

Krefeld Der KFC Uerdinger bleibt im dritten Spiel in Folge ungeschlagen, kommt aber beim Vorletzten FC Wegberg-Beeck nicht über ein 1:1 hinaus und verpasst somit die Chance, den letzten Tabellenplatz zu verlassen.

Uerdingens Trainer konnte dem Remis aber auch viel Positives abgewinnen. „Wir sind jetzt im dritten Spiel in Folge ungeschlagen geblieben“, bilanzierte er. „Zu Beginn hatten wir viele Qualitätsfehler drin, inklusive Stockfehlern. Mit der Zeit sah das aber immer besser aus. Wir hatten, meiner Meinung nach, mehr vom Spiel. Wir hatten einen Pfosten- und Lattentreffer. Aber wir haben trotzdem das Tor noch gemacht. Dann werden wir aufgrund unserer Unkonzentriertheit gnadenlos bestraft“, sagte er und sprach damit auch das an, was besser werden muss. Damit hob er auf die Szene fünf Minuten vor dem Ende ab, als ein leichter Ballverlust dem eingewechselten Shpend Hasani den Ausgleichstreffer zum 1:1 ermöglichte.

In den ersten 45 Minuten waren beide Mannschaften, die am Tabellenende stehen und auf keinen Fall verlieren wollten, nicht das ganz große Risiko gegangen. Abdul Fesenmeyer setzte sich in der elften Spielminute auf rechts schön durch, doch seine flache Hereingabe in den Rücken der Abwehr fand keinen Abnehmer. „Das sah doch gut aus“, befand KFC-Vorsitzender Damien Raths, der das Spiel allein am Stankett stehend verfolgte. Fast im Gegenzug hätte er aber das 1:0 für die Gastgeber gesehen, doch der Freistoß, den Kevin Weggen über die Mauer zirkelte, fing Jovan Jovic im KFC-Tor sicher ab. So konnte freute sich der KFC über die fünften 45 Minuten in Folge ohne Gegentor.