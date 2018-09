Kevin-Prince Boateng spricht über Vorfälle in Chemnitz

Sassuolo Der Fußballer Kevin-Prince Boateng hat sich zu den Protesten in Chemnitz geäußert. Er fordert, Rechten die Bühne zu entziehen.

DFB-Pokalsieger Kevin-Prince Boateng ist von den Vorkommnissen in Chemnitz geschockt. "Dass so etwas zugelassen wird und dass es immer mehr wird, ist alarmierend! Wir müssen ganz schnell wach werden, wir müssen dagegen was machen", sagte der 31-Jährige der Bild-Zeitung: "Du kannst denen doch nicht diese Bühne geben. 2500 Leute mit Hitlergruß durch Chemnitz, diese Bilder und Videos gehen in die Welt."