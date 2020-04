Ende ohne Urteil : Verjährungsfrist des WM-Prozesses wird nicht verlängert

Das Präsidium des Organisationskomitees für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland (v.l.n.r.): ehemaliger 1. Vizepräsident Horst R. Schmidt, früherer Vizepräsident Theo Zwanziger, damaliger Präsident Franz Beckenbauer und früherer Vizepräsident Wolfgang Niersbach im Waldstadion in Frankfurt hinter einer Bandenwerbung für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Foto: dpa/DB Kunz

Bellinzona Der WM-Prozess wird ohne Urteil enden. Es werde keine Verlängerung der Verjährungsfrist geben. Das teilte der Anwalt von Wolfgang Niersbach mit.

Im Sommermärchen-Prozess in der Schweiz gegen drei frühere DFB-Funktionäre wird es definitiv kein Urteil geben. „Die Verjährung wird am 27. April 2020 eintreten. An den materiellrechtlichen Verjährungsfristen wurde notrechtlich nichts geändert“, teilte Bernhard Isenring, Anwalt des wegen Gehilfenschaft zum Betrug angeklagten Ex-DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach, der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch mit. Die Angeklagten hätten Anspruch auf Entschädigung, sagte Isenring. Das werde beantragt.