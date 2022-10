Jamal Musiala wurde am 26. Februar 2003 in Stuttgart geboren. Seine Fußballkarriere begann beim TSV Lehnerz in Hessen. Als seine Mutter die Möglichkeit erhielt, in England zu studieren, zog er mit seiner Familie 2010 auf die Insel. Dort wurde er erst von Scouts des FC Southampton entdeckt, ehe der FC Chelsea auf Musiala aufmerksam wurde.