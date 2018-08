Karriere als Fußballer: Usain Bolt will es wissen

Gosford Der mehrfache Olympiasieger Usain Bolt wird in den kommenden Monaten mit dem australischen Fußball-Team Central Coast Miners trainieren. Sein Ziel ist ein Profivertrag, der ihm schon in Aussicht gestellt worden ist.

Der ehemalige Sprint-Superstar Usain Bolt ist seinem Traum von einer Karriere als Fußball-Profi ein Stück näher gekommen. Der 31-jährige Jamaikaner wird auf unbestimmte Zeit am Training des australischen Erstligisten Central Coast Mariners teilnehmen. Dies teilte der Klub am Mittwoch mit. Ob Bolts Engagement in Down Under tatsächlich in einem Profivertrag mündet, ist jedoch weiter offen.