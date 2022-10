KSC-Profi wird Stammzellenspender : Wie sich Zweitliga-Fußballer Marcel Franke unbezahlbar macht

Meinung Düsseldorf Der Profifußball ist verbissen um Haltung bemüht. Wie einfach und gleichsam unerlässlich soziales Engagement sein kann, führen am eindrücklichsten derzeit aber nicht die Stars der kommenden WM in Katar vor, sondern ein Zweitliga-Profi, den die wenigsten überhaupt kennen.

Marcel Franke ist eine Million Euro wert. Das klingt wie ausgedacht, weil es das ist. Das Portal transfermarkt.de schätzt in engen Abständen den Marktwert von Profifußballern ein. Fakten wie Alter, bisherige und aktuelle Leistungen und die mögliche Ablöse, die ein Spieler bei einem Wechsel zu einem anderen Klub erzielen könnte, ergeben bei dem Innenverteidiger des Karlsruher SC die kleinste aller immerhin siebenstelligen Summen. Dass der Eine-Million-Euro-Mann Marcel Franke einem Großteil der einschlägig fußballinteressierten Menschen dieses Landes eine Pizza ausliefern könnte, ohne Gefahr zu laufen, dass die ihn als Profi identifizieren, ist der vertraute Wahnsinn dieses Geschäfts. Marcel Franke werden derzeit keine Wechselgelüste nachgesagt. Statt über seinen Marktwert zu verhandeln, hat der 29-Jährige an unverhandelbare Grundwerte erinnert, obwohl er selbst das vor wenigen Wochen noch nicht einmal geahnt haben dürfte.

Man sollte sich davor hüten, die Daseinsberechtigung eines Zweitligakicks zwischen dem Karlsruher SC und Darmstadt 98 in Frage zu stellen. Tatsächlich gibt die Begegnung am Samstagmittag sogar eine Menge her: Karlsruhe lauert im Verfolgerfeld, Darmstadt steht auf einem direkten Aufstiegsplatz, zwei Traditionsklubs, kurze Anreise – kann man mal machen. Marcel Franke wird jedoch nicht dabei sein – Premium-entschuldigt. Mit einer Stammzellenspende will er die Chance nutzen, einem Menschen das Leben zu retten.