2. Bundesliga : Karlsruhe kassiert gegen Paderborn Rückschlag im Aufstiegsrennen

Paderborn Der Karlsruher SC droht sich aus dem Aufstiegsrennen in der 2. Fußball-Bundesliga zu verabschieden. Beim SC Paderborn holte der KSC nur einen Punkt – und hätte fast mit noch weniger dagestanden.

Der frühere Paderborner Philipp Hofmann (2.) bescherte dem KSC an alter Wirkungsstätte einen Traumstart, Dennis Srbeny (53.) und Chris Führich (69.) drehten die Partie nach dem Seitenwechsel. Hofmann vergab in der 88. Minute bei einem Foulelfmeter die Chance zum Ausgleich. Paderborns Linksverteidiger Jamilu Collins sah Gelb-Rot (90.) wegen Zeitspiels, in der zweiten Minute der Nachspielzeit traf schließlich Babacar Gueye doch noch zum 2:2.