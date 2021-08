Er wollte an Bord einer US-Maschine : Afghanischer Nachwuchsspieler stirbt bei Fluchtversuch aus Kabul

Versuchen zu fliehen: Viele Afghanen am Flughafen in Kabul. Foto: dpa/Shekib Rahmani

Kabul Am Montag erschütterten Bilder vom Flughafen in Kabul die Welt. Viele Afghanen versuchten sich an Bord von Flugzeugen zu drängen. Einige Menschen starben dabei – darunter auch ein afghanischer Nachwuchsfußballer.

Viele Afghanen versuchen seit Tagen ihr eigenes Land aus Angst vor den Taliban zu verlassen. Am Flughafen Hamid Karzai kommt es immer wieder zu chaotischen Szenen. Besonders dramatisch war es am Montag, als viele Menschen versuchten, sich an ein Flugzeug des US-Militärs zu klammern, einige starben dabei. Unter den Opfern ist auch ein Nachwuchsfußballer aus Afghanistan, wie der Sportverband des Landes auf Facebook bestätigte.

Die genauen Umstände des Todes sind noch unklar, doch wie mehrere Medien berichten, soll sich der 19 Jahre alte Zaki Anwari in den Fahrwerkschacht eines Flugzeugs gedrängt haben, wo seine Leichenteile gefunden wurden. Am Montag hatten viele Menschen versucht, an Bord einer Maschine vom Typ C-17 zu gelangen. Auf Bildern und Videos ist zu sehen, wie Menschen in der Luft auf den Verstecken im Flugzeug fielen.

Die US-Airforce soll inzwischen Untersuchungen eingeleitet haben, wie es zu diesem dramatischen Vorfall kommen konnte. Aufgrund von Fahrwerkproblemen musste nämlich das Flugzeug in Katar notlanden.

Die militant-islamistischen Taliban hatten am Sonntag den Präsidentenpalast in der Hauptstadt Kabul eingenommen und einen Tag später ihren Sieg verkündet. In dem Kriegsgebiet herrscht seit dem Feldzug der Taliban ein Ausnahmezustand. Mehrere Millionen Menschen befinden sich auf der Flucht.

Aufgrund der Situation finden die in rund einer Woche beginnenden Paralympics (24. August bis 5. September) auch ohne Athleten aus Afghanistan statt. Das teilte das Internationale Paralympische Komitee (IPC) am Montag mit. Für die Sportler gebe es keinen Weg, um nach Tokio zu reisen, hieß es.

"Aufgrund der sehr ernsten Situation im Land sind alle Flughäfen geschlossen worden", sagte IPC-Sprecher Craig Spence: "Wir hoffen, dass das Team und die Offiziellen in dieser schwierigen Zeit in Sicherheit bleiben." In Japan hätten die beiden Taekwondo-Kämpfer Zakia Khudadadi und Hossain Rasouli für Afghanistan starten sollen.

(dör)