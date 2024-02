Trainer-Rangliste Wo Klopp unter den zehn besten deutschen Trainern rangiert – und wer die anderen neun sind

Meinung | Düsseldorf · Jürgen Klopp hört im Sommer also auf in Liverpool. Und die Fußballwelt verneigt sich jetzt schon. Doch ist der 56-Jährige der beste deutsche Trainer der Geschichte? Wo reiht er sich ein in eine Top Ten der hiesigen Coaches? Unser Autor hat seine ganz eigene Rangliste erstellt.

Von Robert Peters

01.02.2024 , 10:27 Uhr

Was macht eigentlich einen guten Fußballtrainer aus? Einfache Antwort: Autorität, Glaubwürdigkeit, Fachwissen, Begeisterungsfähigkeit, Kommunikationsbereitschaft, Menschenführung, Vorbildlichkeit. Wer all das in besonderem Maß ausfüllt, der ist perfekt. Manche waren und sind nahe dran. Eine subjektive Liste der zehn besten deutschen Trainer nach dem Zweiten Weltkrieg. Jürgen Klopp (geb. 1967) hat gerade seinen Rücktritt in Liverpool für den Sommer angekündigt. Er habe keine Energie mehr, sagt er. Kein Wunder. Seit 2001 ist er im Geschäft, und er schuf kleine fußballerische Wunder. Das Mauerblümchen Mainz führte er in die Bundesliga, Borussia Dortmund zu zwei Meistertiteln und Liverpool zur Meisterschaft und zum Sieg in der Champions League. Alles unter Volldampf. Niemand hat in seinen Klubs derartige Spuren hinterlassen und hat sie dabei so verändert wie der lange Schwabe. Sein größter Trumpf: Er kann Menschen begeistern, Fans, Spieler, Klubmitarbeiter und sogar Journalisten. Jupp Heynckes (geb. 1945) feierte seinen größten Triumph in einem Alter, in dem andere längst die Früchte des Ruhestands genießen. Mit 68 Jahren holte er mit Bayern München das Triple aus Champions League-Sieg, deutscher Meisterschaft und Gewinn des DFB-Pokals. Seine Titelsammlung umfasst einen weiteren Champions League-Sieg mit Real Madrid und drei weitere Meisterschaften mit den Bayern. Spieler und Vereinsmitarbeiter rühmen seine Gesprächsbereitschaft und seine Menschenführung. Hennes Weisweiler (1919 – 1983) machte aus der Provinzstadt Mönchengladbach einen Standort im Welt-Fußball. Mit der Borussia wurde er dreimal Meister, Pokalsieger und Uefa-Pokalsieger, mit dem 1. FC Köln holte er zweimal den DFB-Pokal und den Meistertitel. Weisweiler war eine Autorität, und er erneuerte die Trainerarbeit grundsätzlich – mit Assistenten und taktischem Schwerpunkttraining, eine Revolution seinerzeit. Ottmar Hitzfeld (geb. 1949) ist einer der großen Titelsammler, mit Borussia Dortmund und Bayern München gewann er die Champions League, und er holte sieben Meisterschaften in der Bundesliga. Er konnte mit schwierigen Charakteren umgehen und jedem im Kader das Gefühl geben, gebraucht zu werden. Das erforderte enorm viel Kraft, deshalb stand der „feine Mensch“, als den ihn alle preisen, manchmal vor dem Burnout. Udo Lattek (1935 – 2015) war ein Titelsammler wie Hitzfeld. Sechs Meisterschalen mit Bayern, zwei mit Borussia Mönchengladbach, der Pokal der Landesmeister (Bayern), der Pokal der Pokalsieger (Barcelona) und der Uefa-Pokal (Gladbach) stehen in seiner persönlichen Vitrine. Seine Vorzüge: Taktisches Wissen und die Fähigkeit, den Spielern die lange Leine zu lassen. Helmut Schön (1915 – 1996) war der Trainer der vielleicht besten deutschen Nationalmannschaft. Mit ihr gewann er 1972 die Europameisterschaft, ihr Fußball brachte die Welt zum Staunen. 1974 krönte Schön mit dem WM-Titel nach einem 2:1 im Münchner Finale gegen die Niederlande seine Laufbahn. Auch er setzte auf das Prinzip der Freiheit, er moderierte sanft aus dem Hintergrund. Günter Netzer, einer der Stars aus der Mannschaft von 1972 sagt: „Er ließ uns praktisch alle Freiheiten.“ Das Team zahlte mit Erfolgen kräftig zurück. Sepp Herberger (1897 – 1977) gilt als Erfinder der modernen Trainingsarbeit. Er führte sein Team in einer Mischung aus väterlicher Strenge und fachlicher Kompetenz zum „Wunder von Bern“, dem WM-Titel von 1954. Legendär sind seine Aufzeichnungen und Briefe, die er im Wissen um die eigene Bedeutung der Nachwelt erhielt. Dem schlampigen Genie Helmut Rahn bescheinigte er: „Sie haben es in überzeugender Weise verstanden, mir beizubringen, dass Ihnen weder zu raten noch zu helfen ist.“ Otto Rehhagel (geb. 1938) ließ sich in Bremen nach zwei Meistertiteln, zwei Pokalsiegen (einen hatte er zuvor mit Fortuna Düsseldorf errungen) und dem Sieg im Europapokal der Pokalsieger zum König krönen. Seine bemerkenswertesten Erfolge waren jedoch die Meisterschaft mit dem 1. FC Kaiserslautern direkt nach dem Wiederaufstieg und der Europameistertitel mit dem krassen Außenseiter Griechenland. Rehhagel war in seinen Trainingsmethoden sicher kein wegweisender Coach, aber er hatte immer ein herausragendes Verhältnis zu seinen Spielern, die er mit Inbrunst vor allem Bösen (also vor allem vor Journalisten) beschützte. Volker Finke (geb. 1948) arbeitete 16 Jahre lang für den SC Freiburg, und er machte aus der gemütlichen Studentenstadt eine erstklassige Fußball-Adresse. Finke durfte auch mal absteigen, denn er kehrte stets wieder zurück in die Bundesliga – insgesamt dreimal. Er brachte moderne Methoden, zeitgemäße Taktik und das besondere Freiburg-Gefühl auf den Platz. Franz Beckenbauer (1945 – 2024) führte seine Mannschaft mit lässiger Eleganz zum Weltmeistertitel 1990. Als Aushilfscoach gewann er mit den Bayern die Meisterschaft und den Uefa-Pokal. Seine Umgebung wunderte sich stets, dass der Erfinder der fußballerischen Leichtigkeit als Trainer ein hingebungsvoller Analyst und detailversessener Arbeiter war. Hier geht es zur Bilderstrecke: Das ist Jürgen Klopp

