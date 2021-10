AS Rom blamiert sich in Norwegen : „Unendliche Schande“ für Mourinho

Bodö Über 1000 Pflichtspiele hat Jose Mourinho als Cheftrainer bestritten. Doch eine so hohe Niederlage wie beim norwegischen Meister hat der Portugiese noch nie kassiert. Nach der Blamage attackierte er seine Spieler, gab aber auch eigene Fehler zu.

Das 1:6 (1:2) mit der AS Rom in der Conference League beim norwegischen Fußball-Meister FK Bodö/Glimt war eine Demütigung für den großen Portugiesen. In seinem 1008. (!) Spiel als Trainer kassierte er erstmals sechs Gegentore. Und das gegen absolute Nobodies - oder "the special ones", wie das norwegische Blatt Verdens Gang Bodös Spieler in Anlehnung an Mourinhos berühmten Spitznamen betitelte.