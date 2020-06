Jonas Hector : Nationalspieler trauert um seinen Bruder Lucas

Auersmacher Tragische Nachricht für Nationalspieler Jonas Hector: Sein älterer Bruder Lucas ist am Sonntag gestorben. Die beiden hatten gemeinsam bei ihrem Heimatverein Fußball gespielt, ehe Jonas den Sprung zum 1. FC Köln schaffte.

Der Bruder von Nationalspieler Jonas Hector (30) ist tot. Lucas Hector wurde am Sonntagabend leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Das berichtet die „Saarbrücker Zeitung“ am Montag. Die Todesursache ist noch unklar. Der 31-Jährige hatte offenbar bei einem Fahrradausflug über Unwohlsein geklagt.