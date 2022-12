Mit Leidenschaft auf dem Spielfeld Jonah Besong ist aus Liebe zum Pfiff Schiedsrichter

Angesichts des Hobbys, das er betreibt, ist die Songauswahl jedenfalls bemerkenswert. Schließlich darf Besong als Fußball-Schiedsrichter alles andere als schlaflos in ein Spiel gehen, sondern ausgeruht und voller Konzentration. Und das 90 Minuten lang, plus Nachspielzeit. Dabei muss er jegliche Einflüsse von außen ausblenden und in einem Bruchteil einer Sekunde Entscheidungen treffen, die im schlimmsten Fall falsch sind und später an virtuellen Stammtischen im Internet bis ins kleinste Detail seziert werden. Ohne Zweifel, es gibt deutlich entspannendere Freizeitbeschäftigungen. Deshalb stellt sich die Frage: Warum tut sich ein junger Mensch sowas an?