„Habe lediglich eine Frage gestellt“ : Lehmann relativiert umstrittene Corona-Aussagen

München Der ehemalige Fußball-Nationaltorhüter Jens Lehmann hat sich erneut zu seinen umstrittenen Ideen über Zuschauer in Fußballstadien trotz der Corona-Krise geäußert. Er selbst hat eine Infektion mit dem Virus bereits überstanden.

Wenig später erhielt er dann doch noch das Ergebnis des ersten Tests, welches positiv war. „Ich war zwei Wochen in Quarantäne, seit drei Wochen bin ich wieder raus und mir geht es gut“ so der 50-Jährige. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung über Lehmanns Erkrankung berichtet.

Lehmann hatte in der Sport1-Sendung „Doppelpass“ gesagt: „Diese Frage hat mir auch noch keiner beantworten können, warum in einem Stadion wie der Allianz Arena, wo 70.000 Leute reinkommen, warum man da nicht 20.000 reinstecken kann.“ Bei einem „Abstand von zehn Metern“ würden sich Fans im Stadion „wahrscheinlich nie in die Quere kommen“. In den sozialen Medien erntete der frühere Bundesliga-Profi dafür Häme.