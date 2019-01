Hilfe für Klub: Blaszczykowski will gratis für Krakau spielen

Blaszczykowski will gratis für Krakau spielen

Krakau Jakub Blaszczykowski geht zurück nach Polen. Seinem neuen Verein will er nicht nur sportlich, sondern vor allem wirtschaftlich helfen.

Der polnische Fußballstar Jakub "Kuba" Blaszczykowski beweist bei der Rückkehr zu seinem Herzensklub Wisla Krakau großes Herz. Der 33-Jährige, der in der Vorwoche seinen Vertrag beim Bundesligisten VfL Wolfsburg aufgelöst hatte, will offenbar nicht nur gratis für Wisla auflaufen, sondern den wirtschaftlich angeschlagenen Erstligisten mit einer Finanzspritze auch vor der Insolvenz und damit dem Zwangsabstieg bewahren.

Wie der Unternehmer Jaroslaw Krolewski am Samstag mehreren polnischen Medien sagte, wollen er, Blaszczykowski und ein dritter Investor den Krakauern umgerechnet rund 932.000 Euro leihen.

"Kuba" hatte Wisla bereits in der Vergangenheit finanziell ausgeholfen und die Zinsen gespendet. Blaszczykowski trainiert seit einigen Tagen mit der Profimannschaft, für die er laut polnischen Medien in der Rückrunde ohne Gehalt auflaufen will.