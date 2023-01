Humoristische Jahresvorschau Wie das Fußball-Jahr 2023 sich entwickeln könnte und welche Rolle Eberl spielt

August Bei der Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland wird das deutsche Team Zweiter. Die DFB-Beratergruppe stellt fest: „Das ist ein gutes Ergebnis.“ Es empfiehlt in einer Fußnote an den Verband dem Herrenteam, sich ein Beispiel zu nehmen. Flick verspricht, einen zweiten Platz künftig auch für ein gutes Ergebnis zu halten. Er telefoniert mit Freiburgs Trainer Christian Streich, der ihn in der Auffassung bestärkt. Frankfurt eröffnet die Bundesliga-Saison mit einem 0:0 gegen Aufsteiger Darmstadt 98. Mit einer garantiert umweltfreundlichen Pyro-Fackel in der einen und einer Flasche Bier in der anderen Hand fasst Präsident Fischer vor der Fankurve zusammen: „Geil, geil, geil, wir sind einfach geil.“