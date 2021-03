Gesundheitsamt ordnet Quarantäne an : Acht Corona-Fälle in Regensburg - vier Mal die britische Mutante nachgewiesen

Acht Corona-Fälle in Regensburg - vier Mal die britische Mutante nachgewiesen

Gesundheitsamt ordnet Quarantäne an

Das Spiel im DFB-Pokal zwischen dem SSV Jahn Regensburg und Werder Bremen ist abgesagt worden. Der Zweitligist beklagt mindestens acht Corona-Fälle. In vier Fällen ist die britische Mutante nachgewiesen worden.

"Nach derzeitigem Stand wurde die britische Variante bei vier von insgesamt acht Fällen nachgewiesen", heißt es in einer schriftlichen Antwort der Behörde. Jahn-Cheftrainer Mersad Selimbegovic war bereits am Freitag positiv auf die britische Mutation des Coronavirus getestet worden. Geschäftsführer Christian Keller hatte am Montag mitgeteilt, dass sich "einige weitere Spieler" angesteckt hätten.