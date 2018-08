2. Bundesliga 2018/19: Aufsteiger Paderborn schlägt Regensburg

2. Bundesliga : Aufsteiger Paderborn schlägt Regensburg

Philipp Klement, Klaus Gjasula, Christopher Antwi-Adjej und Sven Michel (von links) von Paderborn bejubeln das 2:0. Foto: dpa/Ina Fassbender

Paderborn In der ersten Hälfte gingen sie in Führung, in der zweiten machten sie alles klar: Aufsteiger Paderborn hat Jahn Regensburg im eigenen Stadion geschlagen.

Der SC Paderborn hat seinen ersten Sieg nach der Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga geholt. Am Freitag bezwang die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart Jahn Regensburg mit 2:0 (1:0). Am zweiten Saisonspieltag waren Klaus Gjasula (31. Minute) in seinem ersten Zweitliga-Einsatz und Philipp Klement (61.) für die Ostwestfalen erfolgreich.

Vor 9458 Zuschauern in Paderborn waren die Hausherren die aktivere Mannschaft. Der Aufsteiger überzeugte im Spielaufbau mit guten Kombinationen und erarbeitete sich die besseren Torchancen. Nachdem Klement (27.) mit einem Flachschuss scheiterte, verwertete Gjasula einen Eckball per Kopf zur Führung der Paderborner.

Regensburg blieb in der Offensive lange harmlos. Einen Kopfball von Marcel Correira (41.) klärte der Paderborner Verteidiger Mohamed Dräger (41.). Im zweiten Abschnitt forcierte der SC weiter das Tempo und erhöhte durch Klement. Für Regensburg traf Sargis Adamyan (63.) den Pfosten.

Beim Start in die Spielzeit hatte Paderborn vor einer Woche gegen Darmstadt verloren (0:1). Regenburg gewann zum Auftakt 2:1 gegen Ingolstadt und verpasste die Chance, mit einem weiteren Sieg die Maximalausbeute von sechs Zählern zu holen.

Paderborn Zingerle - Dräger (80. Boeder), Schonlau (85. Hünemeier), Strohdiek, Collins - Gjasula, Klement - Schwede, Antwi-Adjej - Tekpetey (75. Ritter), Michel. - Trainer: Baumgart



Regensburg Pentke - Saller, Sörensen, Correia (62. Nandzik), Föhrenbach - Lais (67. Nietfeld), Geipl - George, Adamyan - Grüttner, Vrenezi (70. Al Ghaddioui). - Trainer: Beierlorzer

(dpa/sef)