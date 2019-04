Interview mit Peter Frymuth : „Grindel hat am Ende einfach Fehler gemacht“

„Grindel hat am Ende einfach Fehler gemacht“

Exklusiv Düsseldorf DFB-Vizepräsident Peter Frymuth spricht im Interview mit dieser Redaktion über den Rücktritt von Reinhard Grindel und über mögliche Reformen im Verband.

Peter Frymuth (62) ist seit sechs Jahren einer der Vizepräsidenten des Deutschen Fußball-Bundes. Seine Funktionärskarriere begann beim Fußballverband Niederrhein, für seine ehrenamtlichen Verdienste im Amateur- und Jugendfußball erhielt er das Bundesverdienstkreuz. Zehn Jahre lang führte er den Verein Fortuna Düsseldorf. In dieser Zeit entschuldete er den Klub und erlebte den Bundesliga-Aufstieg 2012. Im DFB ist er für die Aufgabenbereiche „Spielbetrieb und Fußballentwicklung“ zuständig.

Warum schließen Sie das so kategorisch aus? Die Wahl ist erst Ende September, bis dahin kann noch viel passieren.

Sie genießen in der Branche hohes Ansehen, sind für einen Sportfunktionär überraschend uneitel und kennen sich sowohl im Lager der Profis als auch der Amateure bestens aus. Und Sie wollen nicht Präsident werden?

Frymuth Eine Frage, über die wir uns grundsätzlich unterhalten müssen. An der Spitze eines solchen Verbandes zu stehen, bedeutet rund um die Uhr im Einsatz zu sein. Sieben Tage in der Woche. Es muss auf jeden Fall eine Option sein, eine normale Vergütung mit dem Amtsinhaber zu vereinbaren. Damit würden mögliche Neid-Diskussionen von Anfang an vermieden werden.