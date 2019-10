"Zlatan gibt allen Jugendlichen der Schulen in Malmö frei, um an der Zeremonie teilzunehmen", hatte der 38 Jahre alte Stürmer am Montag getwittert. Schulkommunalrat Sara Wettergren stellte in der Zeitung Sydsvenskan daraufhin klar, dass dieser Tweet nicht als offizielle Entschuldigung gelte. Allerdings äußerte sie Verständnis für Blaumacher: Es sei "etwas Besonderes", wenn der weltbekannte Stürmer in die Stadt zurückkehre.