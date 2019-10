Kindern eigenmächtig schulfrei gegeben : Ibrahimovic weiht in Malmö Statue von sich selbst ein

Stockholm Zlatan Ibrahimovic hat in seiner Heimatzstadt Malmö eine überdimensionale Statue von sich selbst eingeweiht. Dazu hatte er eigenmächtig allen Kindern schulfrei gegeben, damit sie rechtzeitig zur Enthüllung kommen konnten.

Am Vorabend hatte Ibrahimovic den Kindern von Malmö eigenmächtig schulfrei gegeben, damit sie rechtzeitig bei der Einweihung dabei sein können. Via Twitter verkündete er: „Zlatan gibt allen Jugendlichen der Schulen in Malmö frei, um an der Zeremonie teilzunehmen!“ Als offizielle Entschuldigung gelte der Tweet nicht, machte eine Verantwortliche aber schnell klar: Wer statt in den Unterricht zu der Einweihung gehe, der fehle - ähnlich wie bei einer Teilnahme an den freitäglichen Klimaprotesten - unentschuldigt, sagte Schulkommunalrat Sara Wettergren der Zeitung „Sydsvenskan“. Sie äußerte aber auch Verständnis dafür, dass es etwas Besonderes sei, dass der Stürmer in die Stadt zurückkehre.