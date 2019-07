Dreierpack vom „Ferrari“ : Ibrahimovic lässt Worten Taten folgen

Carson Zlatan Ibrahimovic seinen Klub Los Angeles Galaxy mit einem Dreierpack im Alleingang zum Derbysieg gegen den FC Los Angeles geschossen. Zuvor hatte der Schwede mal wieder mit einem größenwahnsinnigen Vergleich für Aufsehen gesorgt.

Zlatan Ibrahimovic hat es nach seinem zweiten Hattrick in der nordamerikanischen Major League Soccer an großen Sprüchen nicht fehlen lassen. „I am LA“, twitterte der schwedische Fußball-Exzentriker einen Tag nach dem 3:2-Erfolg seines Klubs LA Galaxy im Derby gegen den FC Los Angeles.