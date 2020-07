Barca-Legende : Xavi positiv auf Coronavirus getestet

Doha Xavi Hernandez ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der ehemalige Weltkasse-Spieler und jetzige Trainer von Al-Sadd muss sich in Quarantäne begeben. Er wird seinem Team damit beim Restart in Katars Fußball-Liga fehlen.

Der frühere spanische Fußballstar und jetzige Trainer des katarischen Clubs Al-Sadd, Xavi Hernandez, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte der 40-Jährige am Samstag auf der Homepage des Vereins aus der Hauptstadt Doha mit. Xavi musste sich in häusliche Quarantäne begeben und konnte deshalb am Abend beim Spiel gegen Al-Khor nicht auf der Bank sitzen.