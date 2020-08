Franz Beckenbauer (FC Bayern München)

Beim deutschen Kaiser gehen einem die Superlative aus. Beckenbauer hat nahezu alles gewonnen, was man gewinnen kann. Und das zuvorderst mit dem FC Bayern, seinem Jugendklub. Dennoch entschied er sich, 1977 den Sprung über den großen Teich in Richtung USA zu wagen. Bei den New York Cosmos sorgte Beckenbauer für eine wahre Euphoriewelle im Land. Zum deutschen Rekordmeister kehrte er erst nach seiner Spielerkarriere zurück.