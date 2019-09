WM-Qualifikation : Somalia feiert historischen Sieg

Historischer Erfolg für Somalias Fußball-Nationalmannschaft: Die "Ocean Stars" feierten ihren ersten Sieg überhaupt in der WM-Qualifikation. Der 202. der Weltrangliste setzte sich mit 1:0 gegen Simbabwe durch.

In der ersten Runde der afrikanischen Qualifikation für die WM 2022 in Katar treten die Mannschaften in Hin- und Rückspiel im K.o.-Modus an. Das Rückspiel in Simbabwe findet am Sonntag statt.