WM-Qualifikation : Brasilien besiegt Venezuela - Roberto Firmino erzielt Siegtreffer

Sao Paulo Brasiliens Nationalmannschaft hat auch ihr drittes Spiel in der WM-Qualifikation gewonnen. Ohne den verletzten Neymar besiegte der Rekordweltmeister in Sao Paulo Venezuela mit 1:0. Liverpool-Stürmer Roberto Firmino erzielte den einzigen Treffer.

Die Selecao sprang mit nun neun Punkten aus drei Spielen an die Spitze der Tabelle in der südamerikanischen Qualifikation für die WM-Endrunde 2022 in Katar. Es verdrängte damit Argentinien, das am Vortag in Buenos Aires gegen Paraguay 1:1 gespielt hatte, auf den zweiten Rang. Die Mannschaft von Trainer Tite muss als nächstes am Dienstag (Ortszeit) in Uruguay ran. Der zweimalige Weltmeister hatte am Freitag Kolumbien 3:0 (1:0) besiegt und sich dadurch in die Spitzengruppe vorgeschoben. Die Stürmerstars Edinson Cavani (5.) und Luis Suarez (54.) sowie Darwin Nunez (73.) trafen für die Gäste. Kolumbien hingegen, das die Nachspielzeit nach einer Gelb-Roten Karte für Yerry Mina (90.) dezimiert absolvieren musste, kassierte damit im dritten Eliminatorias-Spiel seine erste Niederlage quittieren. Venezuela ist neben Bolivien das einzige punktlose von zehn teilnehmenden Teams und kann dies - ebenfalls am Dienstag - zu Hause gegen Chile ändern.